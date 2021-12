Polityk w rozmowie z Beatą Lubecką tłumaczył, że zdelegalizować partię może Trybunał Konstytucyjny. Nie stanie się to pewnie w tej kadencji, ale w następnej tak - mówi Gawkowski. Wyjaśnia również swoje motywacje cytując artykuł konstytucji. Partia, która łamie prawo, nie szanuje konstytucji, upolityczniła najważniejsze organy państwa jest szkodnikiem ustrojowym.

Manifestacje przeciw "Lex TVN"

Polityk opozycji podsumowuje manifestacje, które odbyły się w miniony weekend. W całej Polsce była podobna emocja, ludzie boją tego, co robi PiS w ramach zmian legislacyjnych, w ramach zamykania wolnych mediów. Gawkowski dodaje również, że Jeśli jest ustawa, którą proceduje się niezgodnie z regulaminem Sejmu, bo zwołuje się komisję, na 30 minut przed mówi się, o czym będzie ta komisja, biuro legislacyjne mówi, że to niezgodne z prawem, a szefowie komisji brną, to trzeba protestować.

Jeżeli politycy PiS niszczą Polskę, to w przyszłości będą za to odpowiadali - podkreśla Gawkowski. Dodaje również, że "albo jesteśmy wszyscy po stronie demokratycznego państwa, albo jesteśmy po stronie starego satrapy – premiera Kaczyńskiego – który za wszelką cenę próbuje utrzymać władzę, bo widzi, że sondaże spadają, drożyzna jest olbrzymia, inflacja postępuje i do tego mamy wiele afer”.

Posłowie PiS mówili, że prezydent wiedział wcześniej o „lex TVN”, żeby nie zamykać drogi, że ją zablokuje - komentuje Gawkowski w Radiu ZET. Znaczni posłowie PiS mówili, że prezydent nie zgasił im światła w tunelu, dlatego tak prą. Według szefa kluby Lewicy „ustawa medialna, która ogranicza wolność mediów to prezent na gwiazdkę dla pana Kaczyńskiego”.