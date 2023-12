Słyszymy zapowiedzi "koalicji zemsty i chaosu" dotyczące likwidacji Telewizji Polskiej. Jednoznacznie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że likwidacja TVP byłaby złamaniem prawa, byłaby sprzeczna z elementarną zasadą praworządności. "Koalicja zemsty i chaosu" mówi o ładzie medialnym. Tymczasem mamy do czynienia z próbą grabieży łupu politycznego w postaci TVP, która jest telewizją cieszącą się dużą popularnością, dużą oglądalnością - powiedział Błaszczak na piątkowym briefingu w Warszawie.

Decyzja TK ws. mediów publicznych

Nawiązał do tego, że Trybunał Konstytucyjny na 16 stycznia 2024 roku wyznaczył rozprawę dotyczącą przepisów m.in. umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Trybunał wydał też w czwartek postanowienie zabezpieczające zakazujące takich działań.

Błaszczak apelował o obronę niezależności mediów, które według niego są obecnie poddawane atakom.

Apel Błaszczaka

Liczymy na to, że wydane wczoraj postanowienie TK będzie respektowane przez rządzących obecnie, gdyż oni tak często mówią o praworządności, tak często mówią o poszanowaniu prawa, więc wzywamy do tego, by słowa były nie tylko słowami, ale także zamieniały się w czyny. Domagamy się respektowania postanowień TK - oświadczył Błaszczak.