Posłowie PiS weszli z interwencją do Polskiego Radia. Mariusz Błaszczak skonfrontował się z likwidatorem Pawłem Majcherem. "Będzie pan likwidował Polskie Radio?" - zapytał poseł PiS. "Zostałem likwidatorem i muszę podjąć kilka decyzji pierwszego dnia. Jestem przygotowany, wraz z moimi współpracownikami, do podjęcia decyzji. Chciałbym, jeśli to możliwe, jak najszybciej wrócić do pracy" - powiedział Majcher.