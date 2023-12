W sobotę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało na portalu X, że wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podpisał 15 grudnia decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka, o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Reklama

"Zostanie powołany specjalny zespół"

Rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej poinformował, że wszyscy członkowie podkomisji zostali zobligowani, do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji do poniedziałku, 18 grudnia.

Reklama

"Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - napisał Sejmej.

Atak Błaszczaka

"Czy teraz każda Pańska decyzja będzie wcześniej parafowana przez politruka z Platformy Obywatelskiej? Uprzedzałem z mównicy sejmowej - oni Pana pozbawią samodzielności. Czy to pierwszy objaw takiego działania?" - napisał w odpowiedzi na portalu X były szef MON Mariusz Błaszczak.