Sejm we wtorek po południu zajął się poselskim projektem uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Skierowany do parlamentu dokument to efekt poniedziałkowej narady, która odbyła się wśród polityków nowej większości. Pod projektem podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, a wczoraj przed południem wnieśli go do laski marszałkowskiej. Marszałek ekspresowo nadał mu numer druku i skierował pod obrady Sejmu.

Uchwała podkreśla, że zważywszy na m.in. „niewykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r.”, który „uznał za niekonstytucyjne powierzenie Radzie Mediów Narodowych powoływania i odwoływania władz mediów publicznych” oraz „bezprecedensowe w najnowszej historii Polski, bezprawne i sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przejęcie począwszy od 2016 r. kontroli nad mediami publicznymi” i wykorzystywanie ich „dla celów propagandy partyjnej i rządowej oraz dyskredytowania i szerzenia mowy nienawiści wobec opozycji i krytyków rządu”, uznaje się „za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa”.

