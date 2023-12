Protest w TVP. Którzy politycy PiS pojawili się w siedzibie telewizji publicznej? [FOTO]

19 grudnia wieczorem politycy Prawa i Sprawiedliwości przybyli do siedziby TVP, by, jak twierdzili, "bronić demokracji". Spędzili tam całą noc. Ma to związek z przegłosowaną wczoraj uchwałą Sejmu, zapowiadającą zmiany, jakie w mediach publicznych chce przeprowadzić nowy rząd. Obecność polityków PiS w siedzibie TVP stała się przedmiotem licznych komentarzy w mediach. Na Woronicza pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Rafał Bochenek, Ryszard Terlecki czy Marek Suski.