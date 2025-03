Obrońcy Gietrzwałdu grożą bojkotem Lidla. Zapowiadają kolejne protesty

Obrońcy Gietrzwałduprotestują przeciw inwestycji sieci Lidl, która - ich zdaniem - ma zagrażać duchowemu charakterowi miejsca. Organizatorzy akcji przekonują, że sieć zamierza wybudować w Gietrzwałdzie sortownię odpadów. Jak podaje "Fakt", zapowiadają ogólnopolską akcję pikietowania przed sklepami sieci w najbliższą sobotę, czyli 5 kwietnia. Do protestowania wezwał poseł Konfederacji Włodzimierz Skalik, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Gietrzwałdu. Protestujący nawołują również do bojkotu sieci, a także wzywają władze samorządowe i rządowe do interwencji.

Lidl po raz kolejny pokazuje, że nie liczy się ani z polską historią, ani z naszą wiarą, ani z głosem obywateli! Sprawa jest wyjątkowo bulwersująca – w miejscu duchowej siły, modlitwy i pielgrzymek tysięcy Polaków rocznie, sieć handlowa Lidl planuje budowę gigantycznego magazynu logistycznego, który na zawsze zniszczy charakter tego miejsca! Czy to przypadek? NIE! To kolejny element systematycznego ataku na naszą tożsamość! - napisano w apelu. - Jeśli Lidl nie wycofa się ze swoich planów, oraz nadal będzie ignorował głos obywateli i profanował to święte miejsce, rozpoczniemy ogólnopolski bojkot konsumencki! Polacy mają wybór! Możemy przestać wspierać firmy, które nie szanują naszej historii i tożsamości! Możemy powiedzieć "NIE" i przestać robić zakupy w Lidlu, aż uszanują nasz głos! - zagrozili organizatorzy akcji.

Stanowisko sieci Lidl

Sieć Lidl odniosła się do zarzutów. W rozmowie z "Faktem" Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska przekazała, że prace związane z budową centrum logistycznego w Gietrzwałdzie zostały wstrzymane. Przekazała, że główną funkcją obiektu w Gietrzwałdzie miałaby być dystrybucja produktów spożywczych do sklepów w województwie warmińsko-mazurskim i części sąsiednich regionów, a nie - jak twierdzą organizatorzy akcji - sortownia odpadów. Obecnie w Polsce działa 13 takich centrów.

W związku z trwającymi działaniami mającymi na celu uzyskanie rozstrzygnięć administracyjnych obecnie nie prowadzimy żadnych prac związanych z potencjalną inwestycją Lidl Polska we wskazanej lokalizacji- powiedziała. - W naszych centrach dystrybucji nie składujemy odpadów. Stanowią one miejsca przeładunkowe dla surowców, takich jak makulatura, folia, puszki czy butelki PET, które przekazujemy wyspecjalizowanym firmom, zajmującym się recyklingiem - dodała w rozmowie z "Faktem" w odpowiedzi na zarzuty o planowaną budowę centrum sortowni odpadów. Sieć nie odniosła się do groźby bojkotu konsumenckiego.