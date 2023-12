Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział portalowi wPolityce.pl, że "przyjechał do TAI, aby ocenić skalę łamania prawa poprzez nadużywanie kodeksu spółek handlowych". "Przepisy odnoszące się do zmian władz spółek są jasno określone w odpowiednich ustawach, ale nie odnoszą się do telewizji i radiofonii publicznej" - dodał