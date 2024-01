Przypomnijmy, że w piątek dziennikarze TVP, TVN i Polsat przeprowadzą wspólnie wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. Będzie to pierwszy telewizyjny wywiad nowego premiera po wyborach.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl rozmowę na żywo z siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprowadzą Anita Werner z TVN, Marek Czyż z TVP oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Emisja od godziny 20:00 w TVN24, TVN24 GO, TVP Info, Telewizji Polsat, w Polsat News, Polsat News Polityka oraz na głównej portalu Interia.



Reklama

Wywiad z Tuskiem. TV Republika nie została zaproszona

W wywiadzie nie weźmie udziału nikt z dziennikarzy TV Republika. W piątek po południu Michał Rachoń z TV Republika poinformował w mediach społecznościowych, że mimo iż w południe wysłał do Kancelarii Premiera Rady Ministrów prośbę o możliwość przeprowadzenia wywiadu z Donaldem Tuskiem, nadal odpowiedzi nie dostał.

Reklama

"Po godzinie 12 zwróciłem się do @KPRM_CIR w imieniu @RepublikaTV drugiej największej stacjiinformacyjnej w Polsce w sprawie udziału w wywiadzie z @PremierRP @donaldtusk" – czytamy we wpisie Rachonia.

"Niestety od godziny 12 jedyna informacja jaką uzyskaliśmy to to, że szef #CIR skontaktuje się ze stacją jeśli będzie zainteresowany. Cierpliwie czekamy gotowi do przeprowadzenia wywiadu razem z konkurującym z nami stacjami" – dodał.

Oglądalność TV Republika wzrosła ponad 30-krotnie

W ostatnich tygodniach TV Republika notuje spory wzrost oglądalności. Z badań Nielsen Audience Measurement wynika, że stacja uplanowała się na drugim miejscu w rankingu kanałów newsowych, wygrywając m.in. z Polsatem News.

"Średnia minutowa widownia TV Republika od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku wyniosła 185 tys. osób. Przełożyło się to na 2,92 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,43 proc. w grupie 16-49 oraz 1,71 proc. w grupie 16-59" – czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl, który opublikował dane Nielsen Audience Measurement.



Z takimi wynikami oglądalności, stacja uplanowała się na drugim miejscu w rankingu kanałów newsowych, wygrywając m.in. z Polsatem News.

"Dla porównania, serwis (informacyjny- przyp.red.) "Dzisiaj" w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku śledziło w TV Republika średnio 14 tys. osób (...). Widownia serwisu w 4+ wzrosła 31-krotnie, a rynkowy udział – 25-krotnie" – informują Wirtualnemedia.pl.