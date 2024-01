Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zatrzymanych w zeszłym tygodniu polityków PiS. Zwrócił się też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu portalowi Express.co.uk, odnosząc się między innymi do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. Były premier ocenił tę sytuację krytycznie, tak samo jak i działania Donalda Tuska wobec mediów publicznych.

Morawiecki: Byłem bojownikiem o wolność

Morawiecki stwierdził, że Polska powraca do autorytaryzmu rządu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wskazał, że zarówno Wąsik i Kamiński "byli dla niego, jako ministra finansów, a następnie premiera, niezwykle ważni" przez to, że kierowali działaniami antykorupcyjnymi w Polsce.

- Mogłem walczyć z mafiami VAT i wszystkimi nielegalnymi sposobami finansowania w całym kraju - mówił. Podkreślił, że sam "byłem bojownikiem o wolność przeciwko reżimowi komunistycznemu w 1989 roku".

Morawiecki o działaniach rządu w sprawie Wąsika i Kamińskiego: Brutalne i agresywne

- Widać w naszym budżecie, że przez osiem lat naszych poprzedników budżet wzrósł o 30 miliardów złotych. Przez osiem lat sprawowania władzy przez nasz rząd, budżet wzrósł o 300 miliardów złotych. Było to spowodowane przede wszystkim walką z korupcją - podkreślił.

Dodał, że jego zdaniem Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi. - Byłem bardzo zaskoczony tym, co robi obecny rząd. Można walczyć politycznie na wielu różnych frontach, ale zachowując się tak brutalnie i agresywnie, wysyłając parlamentarzystów walczących z korupcją do więzienia to coś bezprecedensowego w Polsce - powiedział były premier.

Mateusz Morawiecki w wywiadzie odniósł się także do zmian w mediach publicznych. Jego zdaniem Tusk próbuje stworzyć monopol. - W tej chwili wszyscy uważni obserwatorzy tego, co dzieje się na naszej scenie medialnej, zorientują się, że we wszystkich trzech głównych kanałach telewizyjnych w Polsce słychać bardzo podobny głos, to nie jest demokracja- stwierdził.

- Demokracja wymaga nie tylko swobód obywatelskich, ale także wolności słowa oraz wolnych i pluralistycznych mediów. Nie chcą, żeby ich przesłuchiwano. Nie chcą, aby niezależni dziennikarze rzucali im wyzwania - podkreślił.

Morawiecki: Tusk naruszył konstytucję

Jego zdaniem, atak na media i aresztowanie dwóch parlamentarzystów to część "długoterminowego projektu mającego na celu podważenie naszej demokracji".

Były premier wskazał także, że nowy minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, wydał zalecenie umożliwiające sędziom zakwestionowania wyroku przez innych sędziów.

- To pierwszy krok do całkowitego chaosu w systemie sądownictwa - powiedział Morawiecki i dodał, że jego zdaniem rząd Tuska swoimi zmianami już "naruszył konstytucję". - To tak, jakby złodziej miał wybrać sędziego, jakiego chce w swojej sprawie - stwierdził Morawiecki.