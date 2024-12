TVP ma nowe propozycje dla swoich widzów. Jak zapowiadał kilka miesięcy temu dyrektor stacji Tomasz Sygut na antenie pojawią się kabarety. To będzie nowy program rozrywkowy.

Nazwa programu to "Kabaret łączy pokolenia". Reżyserią tego formatu zajęła się Beata Harasimowicz.

Kabarety wracają do TVP. Kiedy emisja?

Ten program ma zadanie łączyć pokolenia. Miksujemy najstarszych - jeszcze w świetnej formie i najmłodszych - z energią i pomysłami. Zresztą taki jest tytuł: "Kabaret łączy pokolenia"- czytamy w komunikacie TVP.

Wiadomo, że pierwszy odcinek wyemitowany zostanie 14 grudnia w TVP2 zaraz po serialu "Rodzinka.pl".

Kto pojawi się w programie 'Kabaret łączy pokolenia"?

Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do opisu nowego programu kabaretowego TVP. Polacy kochają kabarety. I to niezależnie od wieku. Starsi wciąż chętnie oklaskują swoich ulubieńców i za nimi tęsknią. Z drugiej strony są najmłodsi artyści, którzy z całą swoją energią pracują nad tym, żeby stać się gwiazdami, dać się poznać szerokiej publiczności, pokazać, co umieją. Nasz program aktywizuje wszystkie strony: na scenę zapraszamy artystów 50+ i 30-, a na widownię ich wierną publiczność - brzmi jego treść.

Wiadomo już, kto pojawi się w show. Wśród gwiazd nowego programu będą: Jerzy Kryszak, Kabaret pod Wyrwigroszem, Kabaret A jak!, Czwarta Fala oraz Arkadiusz Jaksa Jakszewicz. Prowadzącym nowy format będzie Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru. Artystom będzie towarzyszył zespół The Jobers pod kierownictwem Marcina Partyki.