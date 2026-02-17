Od trzech wymiarów do jednego
Większość materiałów, które znamy na co dzień, ma strukturę trójwymiarową – atomy łączą się w przestrzeni we wszystkich kierunkach. W ostatnich latach ogromne zainteresowanie wzbudziły jednak materiały dwuwymiarowe, takie jak grafen, w których atomy tworzą pojedynczą warstwę.
Fizycy podejrzewają, że struktury jednowymiarowe (1D) – czyli atomowe „nitki” – mogą mieć jeszcze bardziej niezwykłe właściwości elektronowe i optyczne. Problem w tym, że w praktyce bardzo trudno jest je wytworzyć i jednoznacznie potwierdzić ich charakter.
Jak powstają łańcuchy fosforu?
Zespół badawczy wytworzył materiał, w którym atomy fosforu samorzutnie układają się w krótkie łańcuchy na powierzchni srebra. Powstają one w trzech kierunkach, ustawionych względem siebie pod kątem 120°.
Choć takie struktury wyglądają jak jednowymiarowe, naukowcy musieli sprawdzić, czy ich elektrony rzeczywiście zachowują się w sposób typowy dla jednego wymiaru. Istniało bowiem ryzyko, że sąsiednie łańcuchy oddziałują ze sobą i „psują” efekt.
Elektrony zdradzają swoją naturę
Badacze wykorzystali dwie zaawansowane techniki:
- skaningową mikroskopię tunelową w niskich temperaturach (STM),
- spektroskopię fotoelektronów z rozdzielczością kątową (ARPES).
Pomiary były na tyle dokładne, że udało się rozdzielić sygnały pochodzące od łańcuchów ułożonych w różnych kierunkach. Wynik był jednoznaczny: elektrony w każdym łańcuchu poruszają się jak w układzie jednowymiarowym.
Materiał, który może zmieniać się z półprzewodnika w metal
Najciekawsze wnioski przyniosły obliczenia teoretyczne. Pokazały one, że właściwości materiału zależą od gęstości ułożenia łańcuchów: gdy łańcuchy są od siebie oddalone – materiał zachowuje się jak półprzewodnik, gdy zostaną upakowane bardzo blisko – może nastąpić przejście fazowe do stanu metalicznego. Oznacza to, że kontrolując strukturę w skali atomowej, można potencjalnie „przełączać” właściwości elektryczne materiału.
Nowe terytorium badań
Zdaniem naukowców to dopiero początek. Jednowymiarowe struktury fosforu mogą stać się platformą do badań nad egzotycznymi zjawiskami kwantowymi, a w przyszłości znaleźć zastosowanie w nanoelektronice, czujnikach czy technologiach kwantowych. Jak podkreślają autorzy badań, jest to „niezbadane dotąd terytorium, na którym można spodziewać się wielu ekscytujących odkryć”.
Źródło: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję