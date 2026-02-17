Od trzech wymiarów do jednego

Większość materiałów, które znamy na co dzień, ma strukturę trójwymiarową – atomy łączą się w przestrzeni we wszystkich kierunkach. W ostatnich latach ogromne zainteresowanie wzbudziły jednak materiały dwuwymiarowe, takie jak grafen, w których atomy tworzą pojedynczą warstwę.

Fizycy podejrzewają, że struktury jednowymiarowe (1D) – czyli atomowe „nitki” – mogą mieć jeszcze bardziej niezwykłe właściwości elektronowe i optyczne. Problem w tym, że w praktyce bardzo trudno jest je wytworzyć i jednoznacznie potwierdzić ich charakter.

Jak powstają łańcuchy fosforu?

Zespół badawczy wytworzył materiał, w którym atomy fosforu samorzutnie układają się w krótkie łańcuchy na powierzchni srebra. Powstają one w trzech kierunkach, ustawionych względem siebie pod kątem 120°.

Choć takie struktury wyglądają jak jednowymiarowe, naukowcy musieli sprawdzić, czy ich elektrony rzeczywiście zachowują się w sposób typowy dla jednego wymiaru. Istniało bowiem ryzyko, że sąsiednie łańcuchy oddziałują ze sobą i „psują” efekt.

Elektrony zdradzają swoją naturę

Badacze wykorzystali dwie zaawansowane techniki:

skaningową mikroskopię tunelową w niskich temperaturach (STM),

spektroskopię fotoelektronów z rozdzielczością kątową (ARPES).

Pomiary były na tyle dokładne, że udało się rozdzielić sygnały pochodzące od łańcuchów ułożonych w różnych kierunkach. Wynik był jednoznaczny: elektrony w każdym łańcuchu poruszają się jak w układzie jednowymiarowym.

Materiał, który może zmieniać się z półprzewodnika w metal

Najciekawsze wnioski przyniosły obliczenia teoretyczne. Pokazały one, że właściwości materiału zależą od gęstości ułożenia łańcuchów: gdy łańcuchy są od siebie oddalone – materiał zachowuje się jak półprzewodnik, gdy zostaną upakowane bardzo blisko – może nastąpić przejście fazowe do stanu metalicznego. Oznacza to, że kontrolując strukturę w skali atomowej, można potencjalnie „przełączać” właściwości elektryczne materiału.

Nowe terytorium badań

Zdaniem naukowców to dopiero początek. Jednowymiarowe struktury fosforu mogą stać się platformą do badań nad egzotycznymi zjawiskami kwantowymi, a w przyszłości znaleźć zastosowanie w nanoelektronice, czujnikach czy technologiach kwantowych. Jak podkreślają autorzy badań, jest to „niezbadane dotąd terytorium, na którym można spodziewać się wielu ekscytujących odkryć”.

Źródło: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie