Niezwykłe tłuszcze w kocich nerkach

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Frontiers of Veterinary Science naukowcy wykorzystali zaawansowane analizy chemiczne, aby dokładniej przyjrzeć się składowi lipidów w tkankach nerek kotów. Okazało się, że koty gromadzą rzadką grupę zmodyfikowanych trójglicerydów – czyli cząsteczek tłuszczu odpowiedzialnych za magazynowanie energii w organizmie. Niektóre z tych tłuszczów mają nietypowe wiązania chemiczne lub rozgałęzione struktury, które prawie nie występują u innych ssaków.

Część z nich zawiera także tzw. wiązania eterowe, sprawiające, że zachowują się inaczej niż typowe tłuszcze pochodzące z diety. Co ciekawe, podobnego wzorca nie zaobserwowano u psów. U dzikich szkockich kotów występował on natomiast tylko sporadycznie.

Wczesny sygnał problemów z nerkami?

Zdaniem autorów badania nagromadzenie tych lipidów w komórkach nerek może być wczesnym sygnałem długotrwałego stresu metabolicznego w tym narządzie. Z czasem taki stan mógłby prowadzić do uszkodzeń tkanek i rozwoju przewlekłej choroby nerek. To mogłoby wyjaśniać, dlaczego koty – znacznie częściej niż inne zwierzęta domowe – cierpią na schorzenia nerek w starszym wieku.

Szansa na nowe metody zapobiegania

Naukowcy podkreślają, że odkrycie to dopiero początek dalszych badań. Jeśli uda się ustalić, dlaczego te nietypowe tłuszcze gromadzą się w kocich nerkach, możliwe będzie opracowanie nowych sposobów zapobiegania chorobie. Jednym z potencjalnych rozwiązań może być specjalna dieta lub suplementy, które ograniczą odkładanie się tych lipidów w komórkach nerek. W przyszłości badania mogą także doprowadzić do powstania lepszych metod diagnostycznych, pozwalających wykrywać problemy z nerkami u kotów znacznie wcześniej niż obecnie.

Nowy kierunek badań nad biologią kotów

Odkrycie naukowców z Nottingham wskazuje, że unikalny metabolizm kotów może odgrywać kluczową rolę w ich podatności na choroby nerek. Jednocześnie otwiera to zupełnie nowy kierunek badań nad fizjologią tych zwierząt. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów może w przyszłości pomóc milionom kotów na całym świecie żyć dłużej i zdrowiej.

Źródło: University of Nottingham