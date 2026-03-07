Energia ze zderzających się atomów

Fuzja jądrowa polega na łączeniu lekkich atomów w cięższe. W trakcie tego procesu uwalniane są ogromne ilości energii. Aby jednak do niego doszło, potrzebne są ekstremalne warunki, temperatura przekraczająca 100 milionów stopni Celsjusza. W takich temperaturach materia nie występuje już w postaci gazu czy cieczy. Zamienia się w plazmę - zjonizowany gaz składający się z naładowanych cząstek.

Plazma jest utrzymywana wewnątrz specjalnego reaktora zwanego tokamakiem, gdzie silne pola magnetyczne zapobiegają jej kontaktowi ze ścianami urządzenia. W środku reaktora jądra atomów paliwa zderzają się i łączą, uwalniając energię w postaci ciepła. Podobnie jak w klasycznych elektrowniach, to ciepło może zostać wykorzystane do produkcji pary wodnej, która napędza turbiny wytwarzające energię elektryczną.

Największe wyzwanie: niestabilna plazma

Jednym z największych problemów w badaniach nad fuzją jest kontrolowanie zachowania plazmy. Christopher McDevitt, fizyk plazmy i profesor inżynierii jądrowej na Uniwersytecie Florydy, podkreśla, że kluczowym wyzwaniem jest przewidywanie i zapobieganie nietypowym, niebezpiecznym zachowaniom plazmy.

Jeśli plazma w reaktorze stanie się niestabilna, może dojść do poważnych problemów. Gorąca materia mogłaby nagle uderzyć w ściany reaktora, powodując uszkodzenia materiałów i konstrukcji. Jeszcze groźniejszym scenariuszem byłoby powstanie wysokoenergetycznych elektronów, które mogłyby zamienić urządzenie fuzyjne w niekontrolowany akcelerator cząstek.

Sztuczna inteligencja zamiast prób i błędów

Tradycyjnie badanie takich zjawisk wymagałoby wielu eksperymentów i długotrwałych symulacji. Zespół McDevitta postawił jednak na nowoczesne rozwiązanie - uczenie maszynowe. Algorytmy sztucznej inteligencji analizują ogromne ilości danych i tworzą modele pozwalające przewidywać zachowanie plazmy w różnych warunkach. Dzięki temu naukowcy mogą symulować potencjalne problemy bez ryzyka uszkodzenia kosztownego reaktora.

Kluczową rolę w tych badaniach odgrywa superkomputer HiPerGator. Po niedawnej modernizacji potrafi on wykonywać symulacje, które wcześniej trwały kilka dni, w zaledwie kilka minut.

Jeśli naukowcom uda się dokładnie przewidywać i zapobiegać niestabilności plazmy, technologia fuzji jądrowej może stać się praktycznym źródłem czystej energii. A to oznaczałoby ogromny krok w stronę elektrowni przyszłości, takich, które produkują energię podobnie jak gwiazdy.

Źródło: University of Florida