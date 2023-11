Botanika jest intensywnie rozwijającą się dziedziną. Obecnie naukowcy są w stanie oceniać genomy uprawianych roślin. W przypadku nasion z 1879 roku również przeprowadzili testy genetyczne, aby sprawdzić, czy opisy przygotowane przez Williama Beala pokrywają się ze współczesną wiedzą. Na naukowców czekało kilka niespodzianek. Poczynione odkrycia w dużym stopniu poszerzają naszą wiedzę na temat trwałych gatunków nasion oraz ich żywotności w naturalnych warunkach glebowych.

144-letnie nasiona zaskoczyły botaników

Na początku eksperymentu każda z 20 butelek była wypełniona ponad tysiącem nasion pochodzących od 21 gatunków roślin. Butelki zostały zakopane górną częścią w dół tak, aby nie gromadziła się w nich woda. Botanik William Beal wpadł na pomysł eksperymentu, bowiem chciał pomóc rolnikom w likwidacji chwastów, które utrzymywały się w ziemi. W tym czasie nie istniały jeszcze pestycydy. Na początku butelki miały być wykopywane co 5 lat. Z biegiem czasu badacze wydłużyli ten okres i obecnie kolejna sztuka jest wydobywana co 20 lat. To najdłużej trwający eksperyment tego typu.

Na przełomie ponad 140 lat wiele nasion obumarło, jednak sporo z nich wciąż ma w sobie "moc". Zespół naukowców wykorzystał najnowszą technologię analizy DNA, aby zidentyfikować najtrwalsze nasiona. Zaskoczenie badaczy było jeszcze większe, gdy okazało się, że z części ziaren wychodzą kiełki.

Te rośliny zaczęły kiełkować

Biolog Frank Telewski z Michigan State University był w szoku, że tak stare nasiona mogły wykiełkować. Prace z zakresu genetyki molekularnej potwierdziły fenotyp roślin. Które z nich okazały się najtrwalsze? Największą moc miała Verbascum blattaria, czyli dziewanna, oraz hybryda Verbascum blattaria i Verbascum thapsus, znana jako dziewanna zwyczajna. To pospolite rośliny, które można spotkać również w Polsce. Niektóre gatunki są stosowane w ziołolecznictwie. Przypisuje się im m.in. właściwości ułatwiające odkrztuszanie śluzu, przez co znajdują zastosowanie w przeziębieniach.

Eksperyment nadal trwa. Obecnie pozostały tylko cztery butelki. Ostatnia z nich ma zostać wykopana w 2100 roku. To jedno z najważniejszych badań w zakresie botaniki. Jego kluczową zaletą jest spójność oraz dokładne przemyślenie stosowanych metod, choć nietrudno zauważyć, że z biegiem czasu cele i znaczenie eksperymentu nieco się zmieniły. W ciągu ponad 140 lat na pierwszy plan wysunęła się kwestia długowieczności banków nasion, ochrona rzadkich gatunków oraz możliwość przywracania ekosystemów.