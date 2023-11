Sfinks to jedna z najbardziej monumentalnych budowli, która każdego roku przyciąga tysiące turystów. Starożytni inżynierowie najprawdopodobniej chcieli upodobnić jego głowę do głowy króla, być może Chefrena. Ciało miało z kolei przypominać lwa, dlatego konieczne okazało się wykopanie fosy wokół skały. Wszystko wskazuje jednak na to, że człowiek nie był jedynym autorem tego niesamowitego posągu.