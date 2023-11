Odkrycia dokonano w niewielkiej wiosce Abúsír, gdzie znajduje się wiele innych grobowców oraz kilka piramid. Okazuje się, że tajemnicze zapiski były w rzeczywistości zaklęciami, które miały chronić zmarłego przed ukąszeniami węży. Przy wejściu do grobowca znaleziono inskrypcje, które z jednej strony miały odeprzeć ukąszenia, zaś z drugiej pozyskać gady jako obrońców krypty.

Magiczne wierzenia w Starożytnym Egipcie

Miroslav Bárta, dyrektor Czeskiego Instytutu Egiptologii w Abúsír i jednocześnie dyrektor ds. badań twierdzi, że nie spotkał się jeszcze z taką liczbą zaklęć wężowych. Najprawdopodobniej zabiegał o nie właściciel grobowca. Ostatnie badania wskazują, że w Starożytnym Egipcie występowało dużo więcej gatunków jadowitych węży niż obecnie. Z tego względu archeolodzy często znajdują inskrypcje będące magicznymi zaklęciami, mającymi chronić przed ukąszeniami gadów. Nigdzie jednak nie znaleziono ich tak dużo jak w Abúsír.

Wykopaliska archeologiczne potwierdziły, że grobowiec został częściowo okradziony w czasach starożytnych. Naukowcom udało się jednak wydobyć sarkofag z pozostałościami szkieletu. Po analizie szczątków okazało się, że królewski pisarz miał w chwili śmierci około 25 lat i cierpiał na ciężką osteoporozę.

Jakie tajemnice ujawnił grobowiec?

W pobliskich grobowcach znaleziono też szczątki innych zmarłych. Wszystko wskazuje na to, że te osoby również cierpiały na osteoporozę, co sugeruje, że mogli należeć do jednej rodziny. Na sarkofagu Džehutiemhata znajdują się liczne ryciny oraz teksty. Na wieku umieszczono zapiski ze 178. rozdziału Księgi Umarłych.

W Starożytnym Egipcie wierzono, że człowiek po śmierci trafia do królestwa cieni i musi przebyć długą drogę, aby dostać się do raju. W Księdze Umarłych znajdowały się zaklęcia oraz wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób poruszać się w zaświatach i jak uniknąć niebezpieczeństw. W 178 rozdziale znajdują się instrukcje i magiczne teksty dotyczące przygotowania zwłok. Na sarkofagu zmarłego znaleziono także ryciny przedstawiające bóstwa egipskie, w tym boga z głową barana Banebdjedeta i boga słońca Ra. Wykopaliska nadal trwają, a naukowcy zajmują się analizą kolejnych pozostałości.