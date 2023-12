Sen jest jedną z głównych potrzeb fizjologicznych człowieka. Wystarczy już jedna nieprzespana noc, aby organizm przestał funkcjonować prawidłowo. Zaburzenia snu to powszechne zjawisko, które dotyczy milionów osób na całym świecie. Jakie ma skutki? Następnego dnia nasz mózg pracuje mniej efektywnie. Pojawiają się problemy z koncentracją, zapamiętywaniem i przypominaniem sobie informacji. Poza tym spada nasza motywacja do działania i kreatywność. Można także zauważyć spowolnienie reakcji. Nowe badania pokazują, że jest skuteczny sposób na ograniczenie spadku funkcji poznawczych i nie jest to drzemka.

Warto pamiętać o tym, że już jedna nieprzespana noc może skutkować osłabieniem układu odpornościowego. Oznacza to, że jesteśmy w większym stopniu narażeni na infekcje. Kolejnym skutkiem jest wzrost poziomu kortyzolu. Z tego względu często czujemy się zdenerwowani i poirytowani. Osoby, które do tej pory rekompensowały sobie brak snu popołudniową drzemką, powinny rozważyć inne rozwiązanie. Okazuje się, że dużo lepiej sprawdzi się 20 minutowy trening. Reklama Aktywność fizyczna może pomóc w zaburzeniach snu Najnowsze badania pokazują, że krótki trening fizyczny może zrównoważyć spadek funkcji poznawczych spowodowany niespokojną lub nieprzespaną nocą. Naukowcy z Uniwersytetu w Portsmouth w Wielkiej Brytanii przeprowadzili dwa eksperymenty. W każdym z nich wzięło udział 12 zdrowych dorosłych. Podczas jednego badania sprawdzano wydajność poznawczą po trzech nocach częściowej deprywacji snu (czyli spania przez mniejszą liczbę godzin, niż jest to wskazane dla danej grupy wiekowej). W drugim eksperymencie wydajność poznawcza była mierzona u osób będących po jednej nocy całkowitej deprywacji snu w stanie niedotlenienia. Ćwiczysz, a waga się nie zmienia? To, ile kalorii spalasz, zależy od tych czynników Zobacz również Naukowcom udało się zaobserwować kilka ciekawych zjawisk. Najważniejszym z nich było to, że 20 minut jazdy na rowerze treningowym wpłynęło na poprawę funkcjonowania mózgu zarówno w stanie częściowej oraz całkowitej deprywacji, jak i w przypadku niedotlenienia. Jest to cenna wiedza nie tylko dla młodych rodziców, ale również dla osób, które podejmują czynności wpływające na utrzymywanie się niskiego poziomu tlenu w organizmie (np. dla alpinistów). Reklama Ćwiczenia sposobem na poprawę zdolności poznawczych Do tej pory wiedzieliśmy, że krótki trening może poprawić lub utrzymać zdolności poznawcze, nawet przy obniżonym poziomie tlenu. Najnowsze badanie wykazało, że jest on w stanie pomóc nam również przy częściowym lub całkowitym braku snu, połączonym z niedotlenieniem. Z czego to wynika? Aktywność fizyczna dostarcza mózgowi dodatkowego tlenu. Poza tym najprawdopodobniej w grę mogą wchodzić hormony regulujące pracę narządu, a także zwiększone pobudzenie i motywacja. Brak snu często wiąże się z innymi czynnikami stresogennymi. Badania pokazują, że około 43 proc. osób nie śpi zalecanych 7-9 godzin na dobę. Skutkiem tego jest większe ryzyko zachorowania na depresję i choroby serca. Choć w pierwszej kolejności powinno nam zależeć na zapewnieniu sobie wystarczającej ilości snu, możliwość zresetowania się poprzez krótki trening z pewnością jest zachęcająca. Naukowcy chcą bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, dlatego mają zamiar kontynuować badania. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Jak schudnąć z brzucha? 8 trików, by skutecznie pozbyć się oponki

