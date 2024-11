Inhalacje zamiast zastrzyków? Leki i szczepionki mRNA do wdychania coraz bliżej

Nowoczesna technologia nanocząsteczek lipidowo-polimerowych opracowana przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) może zrewolucjonizować sposób podawania leków i szczepionek. Jak donosi "Journal of the American Chemical Society", innowacyjne rozwiązanie skutecznie transportuje mRNA do płuc – jak na razie w testach na myszach.