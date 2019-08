Alfred Hitchcock mawiał, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma tylko rosnąć. Artykuł z Onetu był wstrząsem, tyle że później narracja obywatelskiego przerażenia putinowskimi chwytami rządu PiS raczej opadła, niż się wzmogła. Chwilowo? Na trwałe? Czytaj więcej Wróbel: Te dymisje to podarowane ochłapy [OPINIA]

Sporo zasługi w takim przebiegu sprawy ma sam Ziobro. Dymisjonuje szybko (co prawda na polecenie Kaczyńskiego, ale ten siedzi w cieniu i minister wykorzystuje ten fakt, by prezentować się jako rozgrywający), wypowiada się jednoznacznie i inteligentnie wznosi oczy do nieba: "Ach, ci sędziowie, z nimi zawsze kłopoty...". Chyba jednak większą rolę odgrywa mechanizm "O Boże, wilki!".

Publikacji – wartościowej i ważnej – Onetu, a następnie "Gazety Wyborczej", towarzyszyły oczekiwania nadmierne w stosunku do prawdy. Bo prawdą jest, że sędziowie związani z ministrem sprawiedliwości wymieniali się idiotycznymi komentarzami w sieci, a co najmniej trzech z nich wykorzystywało hejterkę MałaEmi (to jeden z jej sieciowych nicków) w, by tak powiedzieć, walce o Polskę. Jeden z nich był przy tym wiceszefem resortu, co tylko podnosi rangę afery. Natomiast nie jest prawdą, że w ministerstwie powstała farma trolli. Jedna trollica farmy nie czyni, zaś kilku sędziów to nie "ośmiornica Ziobry". Nic bezpośrednio nie wiąże akcji sędziów, którym "majestat Rzeczypospolitej" pomieszał się z kuku na muniu, z ministrem sprawiedliwości. W ogóle w akcji MałejEmi nie da się zauważyć profesjonalizmu. Przeciwnie, to działania podłe, ale amatorskie.