Z Krzysztofem Konarzewskim rozmawia Robert Mazurek

Szkołę tworzą nauczyciele, dzieci, rodzice…

…i program nauczania. To zabawne, że go pan pominął. To jakby mówiąc o Kościele, wspomniał pan tylko o dzwonach i szatach liturgicznych.

Skupiam się na ludziach, dla których podobno jest szkoła.

Ale oni są tam po to, by realizować program, uczyć się tego, co dyktuje państwo.

Państwo dyktuje tylko podstawę programową.

Czyli wszystko.

Niestety. Zacznijmy od nauczycieli, jacy oni są?

Sfrustrowani. Cechuje ich nieredukowalna frustracja, przez co to ludzie ponurzy. Nauczyciele nigdy się nie uśmiechają. Wolałbym jednak zacząć od rodziców.

Co za krnąbrny osobnik mi się trafił!

Rodzice są w stałym konflikcie z nauczycielami i tak było zawsze, jak świat światem, tyle że kiedyś silniejszą stroną w tym konflikcie byli nauczyciele, a teraz są rodzice.

Zdecydowanie tak.

