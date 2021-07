Donald Tusk zaczął objazd po kraju, ma odwiedzić wszystkie powiaty. Nie wiemy, na ile to świadoma, a na ile nieświadoma próba nawiązania do strategii PiS z lat 2011‒2015. Wówczas obok programu był to jeden z budowy filarów wyborczego zwycięstwa PiS w 2015 r. Widać, że nowy szef PO chce wykorzystać rozgłos wynikający z jego powrotu oraz zainteresowanie mediów i przenieść polityczny pojedynek tam, gdzie silny jest raczej PiS, a nie PO.

‒ To mają być dwa lata, a nie dwa tygodnie ‒ mówił wczoraj na konferencji prasowej. Reklama Z jednej strony ma to pokazać, że nie boi się starcia z partią rządzącą. Z drugiej ‒ dodać animuszu politykom PO. Rajd ma pozwolić też odbić się sondażowo PO i wrócić do roli partii opozycyjnej nie tylko o największej liczbie posłów, lecz także najwyższym poparciu. I to pokazuje, że na początku polityczny pojedynek będzie w mniejszym stopniu dotyczył PiS , a bardziej politycznej konkurencji w opozycji.