Oliver Bullough dziennikarz, autor książki „Moneyland. Why Thieves and Crooks Now Rule the World” („Moneyland. Dlaczego złodzieje i oszuści rządzą dziś światem”). Jego nowa książka „Butler To the World: How Britain Lost and Empire and Found a Role” („Lokaj świata. Jak Wielka Brytania straciła imperium i znalazła sobie rolę”) o brytyjskich pomocnikach kleptokratów ukaże się w marcu przyszłego roku