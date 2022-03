Żeby myśleć o szturmie, trzeba mieć ludzi. Trzeba mieć kim to zrobić. Rosja tych ludzi nie ma. Z Ukrainy wyjechali białoruscy dyplomaci. Mam trochę kontaktów i pewne audytorium na Białorusi i staram się przekazać ludziom po tamtej stronie, że nie są dla nas wrogami. Ale jeśli ich wojska wtargną do Ukrainy, będą niszczone bez względu na to, jaki mamy stosunek do Białorusinów. Alaksandr Łukaszenka już dziś jest przestępcą wojennym, razem z Putinem. Jeśli Białorusini wejdą na Ukrainę, to na stulecia zepsują stosunki między naszymi krajami. Kolejna sprawa: niedawno na Charkowszczyznie rozbito pułk szkolny rosyjskiej armii. To świadczy o tym, że brakuje zasobów ludzkich do prowadzenia wojny na Ukrainie . Stąd te pułki szkolne czy próba wciągnięcia do wojny Białorusinów. Z jednej strony są opowieści z gatunku „Baśni tysiąca i jednej nocy” publikowane przez RIA Nowosti, a z drugiej rzeczywistość.