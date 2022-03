Walki trwają też na trasie żytomierskiej, która jest postrzegana jako brama do stolicy i kierunek, z którego pójdzie kolejne uderzenie. Według opublikowanej wczoraj analizy wywiadu brytyjskiego Rosjanie przegrupowują siły i szykują się do dużej ofensywy na stolicę. „Pole bitwy na północy Ukrainy pozostaje w dużej mierze statyczne, a siły rosyjskie są prawdopodobnie w okresie przegrupowania przed wznowieniem działań ofensywnych na dużą skalę” – czytamy. Rosjanie próbują też połączyć siły spod Charkowa z tymi, które atakują Mariupol i odciąć Ukraińców na wschodzie kraju. Wciąż podejmują też próby obejścia Mikołajowa na drodze do Odessy. Wrócił też temat ataku z użyciem broni masowego rażenia. Mówił o tym w japońskim parlamencie Wołodymyr Zełenski. – Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia ataków z użyciem broni chemicznej w Ukrainie – ostrzegł. Postępów w rozmowach pokojowych z Rosją nie widać.