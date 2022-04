N.R.: Zaczęłyśmy się zajmować kryjówkami na długo przed wojną w Ukrainie , choć od samego początku współpracowałyśmy z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie i z ukraińskimi artystami, choćby z Oleksiim Konoshenką, który pomagał nam wykonywać rzeźby. A teraz walczy na wojnie. Razem ze speleologami, historyczkami docieraliśmy do miejsc ukrytych. Nie spodziewałyśmy się, że będziemy otwierać wystawę w takich okolicznościach. Dopiero co byłyśmy w Ukrainie, a teraz nasi tamtejsi koledzy nie mogą przyjechać zobaczyć naszej pracy, bo walczą. To jest wystawa kolektywna, która jest pomnikiem pamięci, ale też krzykiem „nigdy więcej wojny”.