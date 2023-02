Kurt Volker: Byłem w Monachium i można tam było wyczuć sporą dawkę transatlantyckiej jedności w ocenie tego, co się dzieje na świecie i jak do tego podejść. To po pierwsze. Ale jest też druga sprawa. Jeśli spojrzy się na sprawę ukraińską, to jestem lekko zaniepokojony panującym przekonaniem, że wykonaliśmy dobrą robotę, ratując Ukrainę w poprzednim roku, i deklaracjami, że powinniśmy w sumie dalej robić to, co robimy. Bo w moim odczuciu robimy za mało. W poprzednim roku popełniliśmy mnóstwo błędów. Byliśmy za wolni, za długo się wahaliśmy. Nie dostarczyliśmy odpowiedniego uzbrojenia w odpowiednim czasie. Jeśli nie przyspieszymy, to Ukraińcy będą cierpieć, a czas i masa będą działały na korzyść Władimira Putina. Musimy zwiększyć naszą pomoc już teraz.