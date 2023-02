Amerykańscy urzędnicy skontaktowali się z Rosjanami przed wizytą Joe Bidena w Kijowie - wynika z informacji agencji AP. Chodziło o to, by "uniknąć sytuacji, w której mogłoby dojść do bezpośredniego konfliktu" między dwoma mocarstwami nuklearnymi.

Wizyta Bidena była rzadkim przypadkiem, w którym prezydent USA udał się do strefy konfliktu, w której Stany Zjednoczone lub ich sojusznicy nie kontrolują przestrzeni powietrznej - przypominają ukraińskie media. Reklama Tuż przed wizytą Bidena - podają media - "istniała podstawowa komunikacja z Rosjanami". Prezydent USA Joe Biden w Kijowie. ZDJĘCIA Zobacz również Kijów monitorowany z polskiej przestrzeni powietrznej Podczas pobytu Bidena na Ukrainie amerykańskie samoloty obserwacyjne, w tym samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej E-3 Sentry i samolot zwiadowczy RC-135W Rivet Joint, monitorowały Kijów z polskiej przestrzeni powietrznej. Reklama Pierwsze pogłoski o wizycie prezydenta USA pojawiły się z powodu ograniczeń ruchu na dużą skalę w stolicy rankiem 20 lutego. Około południa Wołodymyr Zełenski i Biały Dom potwierdzili, że Biden rzeczywiście jest w Kijowie. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję