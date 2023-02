Prezydent USA załączył minutowy skrót wideo z wizyty w Warszawie rozpoczynający się od jego wystąpienia do narodu polskiego we wtorek przed Zamkiem Królewskim w Warszawie i pokazujący krótkie migawki ze spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą i uczestnikami obrad Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Reklama

We wtorek prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do Polaków. - Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obrony każdej piędzi ziemi krajów sojuszu - powiedział.