Instruktor strzelectwa i sędzia sportowy Michał Otręba w rozmowie z redakcją Dzienik.pl powiedział, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę zauważył dużo większe zainteresowanie nauką strzelectwa oraz popularnością zawodów strzeleckich. Dodał, że to bardzo dobrze. Każdy w Polsce powinien przejść szkolenie z obycia się bronią. Zwłaszcza przez to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą – powiedział Otręba.

Pierwsze wyjście na strzelnicę

Zapytany, od czego najlepiej zacząć na strzelnicy, powiedział, że od własnych chęci. Mieć chęć przyjść na strzelnicę, zapisać się, zadzwonić, a już na strzelnicy wszystkiego dowiemy się od instruktora – dodał. Zaznaczył, że osoba, która pierwszy raz przyjdzie na strzelnicę i nigdy nie miała styczności z bronią, przejdą cały instruktaż, gdzie dowiedzą się o kwestiach bezpieczeństwa związanych z przebywaniem na strzelnicy, użycia broni i innymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Dodał, że osoby, które chcą spróbować swoich sił na strzelnicy, mogą zapłacić za jednorazowe wejście na strzelnicę. Gdy im się spodoba, będą mogły na przykład zapisać się do klubu przy strzelnicy i opłacać składki członkowskie. Koszt jednorazowego wejścia na strzelnicę zależy od jej lokalizacji, rodzaju broni, z której będziemy strzelali oraz liczby strzałów, czy czasu spędzonego na strzelnicy. Dodał, że warto zadzwonić do interesującej nas strzelnicy i dopytać.

Jak się przygotować do strzelania?

Przypomniał, że na strzelnicy można strzelać bez pozwolenia na broń. Należy jednak pamiętać o dowodzie osobistym, bądź innym dokumencie potwierdzającym tożsamość – dodał. Zaznaczył, że jak już planujemy wybrać się na strzelnicę, powinniśmy ubrać się wygodnie. Tak, by ubrania nie krępowały naszych ruchów.

Pozwolenie na broń

Odnosząc się do posiadania pozwolenia na broń oraz drogi jaką trzeba przejść, by je otrzymać, wskazał, że jest to podobna droga do przejścia jak w przypadku drogi do zdobycia prawa jazdy. To nie jest tak, że chcemy posiadać prawo jazdy, idziemy i od razu je dostajemy – powiedział Otręba. Zaznaczył, że na samym początku musimy nauczyć się bezpiecznego używania broni.

W jego ocenie każdy powinien przejść przeszkolenie z obycia się bronią. Wskazał, że przeszkolenie zasadnicze powinny przejść zarówno kobiety jak i mężczyźni. Strzelanie jest dla każdego, wystarczą tylko i aż chęci! Społeczeństwo powinno mieć świadomość w jakich niebezpiecznych czasach żyjemy. Powinni być gotowi na wszystko - podsumował Otręba.