Wojna to też jest psychologia, to też są emocje, i w tych obrazkach, które do nas trafiają, często właśnie widać ten element wojny informacyjny - podkreśla dr Agnieszka Bryc w rozmowie z Piotrem Nowakiem.

Jednak zdaniem politolożki "najważniejsze są fakty, a te są niezaprzeczalne: około tysiąca kilometrów kwadratowych, kilkadziesiąt osad, miejscowości (zajętych przez Ukraińców)".

Ale to też jest płynne - dzisiaj może to być taki obszar, lecz czekamy na rosyjską odpowiedź i tak naprawdę nie wiemy, jak długo utrzymają się wojska ukraińskie w zajmowanym obwodzie kurskim. Wygląda na to, że przygotowują się do dłuższej obecności - zauważa dr Bryc.