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Agent CBA w czasach PiS miał pracować dla szefa Zondacrypto. Nowe ustalenia dziennikarzy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:54
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CBA
Agent CBA w czasach PiS miał pracować dla szefa Zondacrypto. Nowe ustalenia dziennikarzy/CBA
Wspólne śledztwo Onetu i TVN24 ujawnia kulisy pracy Artura Chodzińskiego, jednego z najbardziej wpływowych agentów CBA za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń dziennikarzy, funkcjonariusz miał świadczyć usługi dla Przemysława Krala, właściciela giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Artur Chodziński trafił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2006 roku. Wcześniej pracował jako dziennikarz m.in. w "Gazecie Wyborczej" i "Pulsie Biznesu". W służbie szybko zyskał pozycję jednego z najbardziej zaufanych ludzi Mariusza Kamińskiego we wrocławskiej delegaturze. Chodziński brał udział w kluczowych operacjach, w tym w aferze podsłuchowej, która osłabiła rząd PO-PSL.

W 2015 roku ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik usunął go ze służby, zarzucając mu wynoszenie materiałów służbowych dziennikarzom sprzyjającym PiS. Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Chodziński wrócił do CBA i stał się bliskim współpracownikiem Ernesta Bejdy.

Relacje z szefem Zondacrypto

Onet i TVN24 dotarły do informacji o biznesowej aktywności Chodzińskiego. Dziennikarze ustalili, że były agent miał pracować dla Przemysława Krala, założyciela giełdy kryptowalut Zondacrypto. Chodziński miał pobierać z tego tytułu wysokie wynagrodzenie.

Sam zainteresowany zaprzeczył tym doniesieniom w rozmowie z mediami. Twierdził, że nie pracował dla szefa Zondacrypto, a z rady założonej przez siebie fundacji Frontline odszedł z powodów finansowych (chciał zarabiać na jej działalności, czego nie dopuszcza statut).

Dziennikarze zweryfikowali jednak te zapewnienia. Dotarli do korespondencji, w której Chodziński przyznał, że przez kilka miesięcy pracował dla Krala, zajmując się analizą jego prywatnych spraw cywilnych i karnych. Autentyczność wiadomości potwierdził jeden z emerytowanych oficerów polskich służb specjalnych.

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Spór w fundacji Frontline

Pod koniec 2024 roku Artur Chodziński powołał Frontline Foundation wspólnie z gen. Maciejem Materką (byłym szefem SKW) oraz Norbertem Lobą (byłym wiceszefem ABW). Kilka tygodni temu wewnątrz fundacji wybuchł głęboki konflikt, który doprowadził do odejścia Chodzińskiego. Powodem rozłamu miała być właśnie biznesowa aktywność byłego agenta CBA, która budziła kontrowersje wśród jego współpracowników.

Prokuratura bada Zondacrypto

W tle doniesień o współpracy Chodzińskiego z Kralem trwają problemy giełdy Zondacrypto. 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie potencjalnego oszustwa klientów oraz prania brudnych pieniędzy.

Postępowanie obejmuje wątki zgłaszane przez osoby pokrzywdzone, które miały trudności z wypłatą środków zdeponowanych na giełdzie. Wcześniej media alarmowały o problemach z płynnością finansową największej polskiej platformy kryptowalutowej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: CBApis.zondacrypto
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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