Dziennik Gazeta Prawana logo

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Obrona składa kolejne wnioski w sądzie

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:20
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro/Agencja Gazeta
Obrońcy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prowadzą intensywne działania procesowe w sprawie zażalenia na tymczasowy areszt. Podczas środowego posiedzenia adwokaci złożyli szereg wniosków, w tym o wyłączenie poszczególnych sędziów oraz całego składu orzekającego. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Środowe posiedzenie sądu w sprawie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry upłynęło pod znakiem licznych wniosków formalnych składanych przez obronę. Prawnicy byłego szefa resortu sprawiedliwości dążą do zmiany składu orzekającego, kwestionując bezstronność sędziów.

Adwokat Bartosz Lewandowski, reprezentujący Ziobrę, zawnioskował o wyłączenie sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej, argumentując, że wcześniej oceniała ona materiał dowodowy w sprawie Marcina Romanowskiego, co w jego ocenie przesądza o jej stronniczości. Następnie obrona zawnioskowała o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, wskazując na potencjalną zależność wynikającą z delegacji sędziowskiej. Po południu adwokaci podjęli próbę wyłączenia całego składu orzekającego.

Prokurator Piotr Woźniak konsekwentnie ocenia wnioski obrony jako bezzasadne. Sąd nie wstrzymał procedowania zażalenia w związku ze zgłoszonymi żądaniami, a wnioski o wyłączenie sędziów trafiły do osobnego rozpoznania.

Tło sprawy: Fundusz Sprawiedliwości

Postępowanie, w którym uczestniczy Zbigniew Ziobro, stanowi jeden z głównych wątków śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura stawia byłemu ministrowi poważne zarzuty, w tym:

  • Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
  • Nadużywanie uprawnień w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom.
  • Ingerencję w procesy konkursowe i dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Łącznie prokuratura przypisuje podejrzanemu popełnienie 26 przestępstw. W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów, co uzasadniało zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd wskazał również na obawę matactwa, ryzyko ukrywania się podejrzanego oraz groźbę surowej kary.

Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Po decyzji sądu z lutego br. Zbigniew Ziobro nie stawił się w Polsce. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową, a następnie przeniósł się do USA. Były minister twierdzi, że nie uciekł z kraju i posługuje się dokumentami przyznanymi mu wraz z prawem do azylu.

Obrońcy zapowiadają dalszą walkę procesową, twierdząc, że zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy nie uprawdopodobnia stawianych zarzutów. Sąd zaplanował kolejne terminy posiedzeń w tej sprawie na piątek 3 lipca oraz poniedziałek 6 lipca.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prokuraturaUSAfundusz sprawiedliwościZbigniew Ziobro
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Ziobro nie stawił się przed władzami Węgier. Jego azyl może zostać cofnięty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Sejm zdecydował w sprawie immunitetu
Zbigniew Ziobro
Tak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura zdradza szczegóły wyjazdu
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Spokojnie już było". Nauczyciele zapowiadają protest. Jest data »
Zobacz
|
Old,Books,With,Nib,Pen,,Inkwell,,Candle,And,Paper,Sheet
QUIZ ortograficzny: wyrazy z "nie". Razem czy osobno? 12/12 zdobędzie tylko mistrz ortografii
Rozsypuję to przy piwoniach zaraz po przekwitnięciu
Rozsypuję to pod piwoniami zaraz po przekwitnięciu. W przyszłym roku ugną się od kwiatów
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
"Morfeusz"
Polski serial kryminalny budzi mieszane odczucia. Przedostatni odcinek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj