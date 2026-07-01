Sprawa Zbigniewa Ziobry. Obrona składa kolejne wnioski w sądzie

Środowe posiedzenie sądu w sprawie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry upłynęło pod znakiem licznych wniosków formalnych składanych przez obronę. Prawnicy byłego szefa resortu sprawiedliwości dążą do zmiany składu orzekającego, kwestionując bezstronność sędziów.

Adwokat Bartosz Lewandowski, reprezentujący Ziobrę, zawnioskował o wyłączenie sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej, argumentując, że wcześniej oceniała ona materiał dowodowy w sprawie Marcina Romanowskiego, co w jego ocenie przesądza o jej stronniczości. Następnie obrona zawnioskowała o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, wskazując na potencjalną zależność wynikającą z delegacji sędziowskiej. Po południu adwokaci podjęli próbę wyłączenia całego składu orzekającego.

Prokurator Piotr Woźniak konsekwentnie ocenia wnioski obrony jako bezzasadne. Sąd nie wstrzymał procedowania zażalenia w związku ze zgłoszonymi żądaniami, a wnioski o wyłączenie sędziów trafiły do osobnego rozpoznania.

Tło sprawy: Fundusz Sprawiedliwości

Postępowanie, w którym uczestniczy Zbigniew Ziobro, stanowi jeden z głównych wątków śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura stawia byłemu ministrowi poważne zarzuty, w tym:

Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Nadużywanie uprawnień w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom.

Ingerencję w procesy konkursowe i dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Łącznie prokuratura przypisuje podejrzanemu popełnienie 26 przestępstw. W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów, co uzasadniało zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd wskazał również na obawę matactwa, ryzyko ukrywania się podejrzanego oraz groźbę surowej kary.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Po decyzji sądu z lutego br. Zbigniew Ziobro nie stawił się w Polsce. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową, a następnie przeniósł się do USA. Były minister twierdzi, że nie uciekł z kraju i posługuje się dokumentami przyznanymi mu wraz z prawem do azylu.

Obrońcy zapowiadają dalszą walkę procesową, twierdząc, że zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy nie uprawdopodobnia stawianych zarzutów. Sąd zaplanował kolejne terminy posiedzeń w tej sprawie na piątek 3 lipca oraz poniedziałek 6 lipca.