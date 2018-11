Neumann podkreślił, że premier w związku z aferą byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego zwołał naradę służb, jednak te - zdaniem polityka PO - działały w taki sposób, że "wszyscy zainteresowani mogli spokojnie zacierać ślady".

- Mamy wyraźnie do czynienia z próbą zamiatania pod dywan PiS-owskich afer, a na czele tego rządu stoi Mateusz Morawiecki - mówił Neumann.

Szef klubu PO zaznaczył, że jego partia ma świadomość, iż głosy posłów Platformy i pozostałych klubów opozycyjnych nie wystarczą do odwołania gabinetu Morawieckiego. Wyraził jednak nadzieję, że ostatecznie dojdzie do odwołania szefa rządu.

- Afera KNF, korupcja polityczna, której PiS dopuścił się na Dolnym Śląsku i Śląsku oraz kłamstwa i populizm w kampanii wyborczej uzasadniają nasz wniosek o odwołanie rządu - powiedział z kolei lider PO Grzegorz Schetyna.

Schetyna mówił, że wniosek o wotum nieufności wobec rządu zapowiadany był już przez Platformę w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. - Wydawało nam się, że cała kampania wyborcza, polityka kłamstwa, dezinformacji, populizmu, wyborczych obietnic, że to wyczerpuje uzasadnienie takiego wniosku - mówił lider PO. - Życie zaczęło przynosić nowe informacje, dlatego to trwało, musieliśmy zmieniać uzasadnienie, życie pisało nowe akapity tego wniosku.

Szef Platformy wskazywał tu na aferę KNF - jak mówił - największą aferę PiS-u ostatnich lat, która pokazała, "w jaki sposób wpływać administracyjnymi metodami, żeby banki przejmować, żeby tworzyć pokusę ratowania publicznymi pieniędzmi prywatnych podmiotów po to, żeby w konsekwencji tego móc je przejmować". Przypominał, że PO złożyła wniosek o powołanie komisji śledczej w tej sprawie, jednak ze strony partii rządzącej nie było odzewu.

- Druga sprawa, którą przywołujemy w naszym uzasadnieniu to kwestia korupcji politycznej, tej systemowej, instytucjonalnej, do której doszło na Dolnym Śląsku, kiedy część podatku miedziowego (...) jest przeprowadzona do budżetu jednego miasta na Dolnym Śląsku dlatego, że szef tego miasta jest szefem Bezpartyjnych Samorządowców i może dysponować sześcioma głosami w sejmiku dolnośląskim - mówił.

Zdaniem Schetyny do korupcji politycznej doszło też kilka dni temu na Śląsku, kiedy wybrany z list Koalicji Obywatelskiej członek Nowoczesnej został "skorumpowany polityczny, przewerbowany i zmieniając barwy polityczne, zmienił werdykt wyborczy". - Jedną i drugą sprawą zajmuje się prominentny działacz PiS, prawa ręka premiera Morawieckiemu, szef KPRM minister Dworczyk - dodał.

- To są powody, które w każdym cywilizowanym świecie uzasadniają wniosek o odwołanie rządu - podkreślił Schetyna.