Posłowie PSL-UED chcą, by Wigilia oraz Wielki Piątek były dniami wolnymi od pracy. Twierdzą bowiem, że podobnie jest w wielu krajach UE, a do tego byłoby to ważne dla wierzących. Ich plan nie ma jednak szans na wejście w życie, bo nie poprą go politycy PiS.

Nie traktuję tych propozycji poważnie - skomentował w "Wirtualnej Polsce" plany ludowców Janusz Śniadek z rządzącej partii. Dodał też, że - jego zdaniem - w ten sposób PSL chce spróbować zdobyć głosy, a nie zadbać o ludzi.