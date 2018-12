Karczewski pytany we wtorek w radiowej Jedynce, czy będą przedterminowe wybory parlamentarne, powiedział, że "są to tylko takie dywagacje medialne". - W naszym środowisku politycznym nikt (o tym) nie myślał, ani nikt nie mówił na ten temat - zapewnił.

Dopytywany, czy jest możliwa rekonstrukcja rządu, marszałek Senatu odparł: Mówiliśmy, że nie będzie rekonstrukcji.

Przyznał jednocześnie, że ktoś z rządu będzie startował w wyborach do PE i "na pewno wygra". - Więc wtedy jakaś mała rekonstrukcja - to nie będzie rekonstrukcja - zmiana jakaś (będzie). Ale ponieważ wygramy te wybory - taką mam nadzieję - wybory do europarlamentu, więc te zmiany będą potrzebne - powiedział Karczewski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku; Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych.