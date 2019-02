Próbowaliśmy różnych rozmów z różnymi podmiotami, ale nie wychodzą one najlepiej. Na pewno nie jest nam po drodze z tymi ruchami, które dążą do polexitu. Polexit byłby bardzo niekorzystny dla Polski - mówi w rozmowie z RMF FM lider Kukiz'15. Dlatego też wyklucza on jakiekolwiek koalicje z narodowcami. Absolutnie, ani Korwin, ani narodowcy nie wchodzą w grę. Poza tym, jakieś takiej egzotyczne koalicje, gdzie Liroy występuję obok Kai Godek, to jest lekka schizofrenia - stwierdził.

Wykluczył jednocześnie dołączenie do "Koalicji Europejskiej". Naftalina i dinozaury. Ja rozumiem, jaki tutaj jest cel - powiedział. Mówię o tych pomysłach z byłymi premierami, z byłymi politykami. To jest świadectwem na to, że przede wszystkim chodzi o kasę, o zabezpieczenie swoich, dorzucenie jeszcze paru groszy do nie małych emerytur - stwierdził.

Kukiz zapewniał, że on sam do europarlamentu nie idzie po pieniądze. Przede wszystkim Polska nie może być krajem gorszej kategorii. Należy Unię zachować, ale Unię należy zmodyfikować, zreformować z całą pewnością. Nie może być sytuacji takiej, by polscy rolnicy byli gorzej traktowani, niż rolnicy krajów zachodnich Unii Europejskiej - zauważył. Chce też renegocjacji pakietu klimatycznego i zakończenia duopolu, tej dominacji niemiecko-francuskiej.