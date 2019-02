Marszałek Senatu i prezydent stolicy po spotkaniu w Senacie wydali krótkie oświadczenie. Karczewski podkreślił, że po raz pierwszy spotkał się z Trzaskowskim.

- Rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze, przedstawiliśmy swoje koncepcje, wątpliwości, pomysły na temat możliwości rekonstrukcji, odbudowy Pałacu Saskiego - powiedział marszałek Senatu. Dodał, że w rozmowie uczestniczyli także eksperci. - Ustaliliśmy wspólnie z panem prezydentem, że eksperci w bardzo krótkim czasie, bo w przyszłym tygodniu spotkają się i będą rozmawiać o szczegółach.

Prezydent Warszawy potwierdził, że rozmowy toczyły się w bardzo dobrej atmosferze. Podkreślił, że w sprawie ewentualnej odbudowy Pałacu Saskiego jest mnóstwo pytań.

- Trzeba usiąść i na ten temat porozmawiać, dlatego zgodziliśmy się na spotkanie ekspertów, najważniejsze jest oczywiście to, czy odbudowywać Pałac, jakie miałby pełnić funkcje. Zgodziliśmy się, że na pewno, gdyby miało do tego dojść, musiałyby to być funkcje otwarte, które będą służyły wszystkim warszawiakom, ale również wszystkim Polkom i Polakom. W związku z tym postanowiliśmy rozmawiać na ten temat, powierzyć sprawę ekspertom - powiedział Trzaskowski.

11 listopada 2018 r. podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.