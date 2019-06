Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2018 rok wynika, że prezes PiS jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m kw i wartości ok. 1,5 mln zł - donosi money.pl. Były premier ma ok. 63 tys. zł oszczędności.

W 2018 roku jako poseł zarobił ponad 110 tys. zł oraz otrzymał 30 tys. zł diety parlamentarnej. Otrzymał też emeryturę w wysokości ponad 79 tys. złotych.

"Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji "Instytut Lecha Kaczyńskiego" oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to nie odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane" – napisał w oświadczeniu Kaczyński.

Oświadczenia majątkowe pozostałych liderów partii przejrzał TVN24 BiS.

Lider Platformy Obywatelskiej ma dom o powierzchni 240 m kw. i wartości ok. 1,2 mln zł. Jest to współwłasność małżeńska. Grzegorz Schetyna jest również współwłaścicielem (wraz z żoną) czterech mieszkań. Największe z nich ma powierzchnię 54 m kw. i warte jest ok. 350 tys. zł.

Schetyna zgromadził też oszczędności w wysokości 240 tys. zł i 900 dolarów. W ramach uposażenia poselskiego lider Platformy Obywatelskiej otrzymał ponad 132,6 tys. zł, a w ramach diety poselskiej - prawie 30 tys. zł. Zarobił też 12 tys. zł na wynajmie nieruchomości. Poseł PO ma dwa samochody marki BMW. Pierwszy z 2008 roku, a drugi z 2017 roku (leasing).

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer posiada dom o powierzchni 180 m kw. Jest on położony na działce o powierzchni 726 m kw. (współwłasność). Jego wartość, zadeklarowana w oświadczeniu, to 830 tys. zł. Posłanka jest również współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 32 m kw. o wartości 190 tys. zł.

Lubnauer poinformowała, że zgromadziła 189 tys. zł oszczędności. Środki te stanowią wspólnotę majątkową z mężem.

Paweł Kukiz jest właścicielem domu o powierzchni 450 m kw. o wartości 1,5 mln zł oraz mieszkania o powierzchni 36 m kw. o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności). Przewodniczący Kukiz’15 wykazał też w oświadczeniu łąkę o powierzchni 0,6 ha i wartości 15 tys. zł.

Kukiz zgromadził ponad 43,5 tys. zł oszczędności. Jako poseł otrzymał uposażenie w wysokości ponad 136 tys. zł i dietę w wysokości niemal 30 tys. zł. Kolejne źródło dochodu Kukiza stanowią prawa autorskie. Z tego tytułu były lider zespołu Piersi otrzymał 277 tys. zł.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w oświadczeniu majątkowym wykazał mieszkanie o powierzchni 86,24 m kw., które warte jest 600 tys. zł. Poseł ma również dwie działki rolne, działkę budowlaną oraz garaż.

Zgromadził 13 tys. zł oraz dodatkowe 4,7 tys. zł w funduszu inwestycyjnym.

Z tytułu pełnienia funkcji posła Kosiniak-Kamysz otrzymał 110 tys. zł uposażenia i prawie 30 tys. zł diety.