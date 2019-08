Choć w porównaniu do poprzedniego badania wynik PiS zmalał o dwa punkty, to partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż cieszy się ponad 40 proc. poparciem Polaków. W tej chwili na PiS chciałoby zagłosować 43 proc. wyborców.

Tym samym wygląda na to, że afera samolotowa z Markiem Kuchcińskim nie zaszkodziła partii rządzącej. Cała sprawa opiera się o krytykę PiS, a nie konstruktywne propozycje opozycji. Dodatkowo, przeciwnicy PiS mają za kołnierzem te same grzechy, przez co nie są wiarygodni w swojej krytyce - ocenił w rozmowie z "SE" politolog Kazimierz Kik.

Na drugim miejscu wylądowała Koalicja Obywatelska z 28 proc. poparciem. Lewica może liczyć na 12 proc., a Kukiz'15 i PSL-Koalicja Polska po 5 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż został zrealizowany w dniach 6-7 sierpnia 2019 roku przez Instytut Badań Pollster na próbie 1063 dorosłych Polaków.