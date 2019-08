Poncyliusz, który do 2010 roku był politykiem Prawa i Sprawiedliwości, na konferencji prasowej wystąpił m.in. z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Ten ostatni poinformował o rezygnacji ze startu w wyborach do parlamentu. Ferenc miał otwierać rzeszowska listę Koalicji Obywatelskiej.

- Zdecydowałem się na powrót do polityki. Osiem lat sprawdzałem się poza polityką. Myślę, że się nieźle sprawdzałem i nieźle sprawdziłem. To co dzisiaj zadeklarowałem panu prezydentowi (Ferencowi – PAP), to bycie takim aktywnym lobbystą na rzecz Rzeszowa i całego regionu – zadeklarował.

Zaznaczył, że 10 lat, które wcześniej spędził w Sejmie oraz dwa lata w rządzie, uprawniają go "do tego, żeby liczyć na to", że poradzi "sobie z tymi wyzwaniami". - Łączy mnie z tym regionem przemysł lotniczy, bo cztery lata bycia poza Sejmem spędziłem w przemyśle lotniczym – mówił Poncyliusz. - Jeżeli uda mi się zostać posłem po 13 października, to na pewno tematy przemysłu obronnego, przemysłu lotniczego, również przemysłu kosmicznego, to są te rzeczy, które można robić w jeszcze większym zakresie na trenie Podkarpacia – podkreślił.

Poncyliusz zapowiedział aktywną kampanię wyborczą. - Możecie być spokojni. Będę aktywny i będę wykorzystywał wszystkie legalne i dostępne metody prowadzenia kampanii – podkreślił.

Lider rzeszowskiej listy KO wyraził też chęć debaty z otwierającym listę PiS w tym okręgu Krzysztofem Sobolewskim.

Prezydent Rzeszowa podziękował przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie "za decyzję, które podejmował kilka miesięcy temu, by startował z pierwszego miejsca KO". - Dziękuję, panie Grzegorzu, i chcę dalej współpracować – zadeklarował Ferenc. - Miałem różne głosy społeczeństwa Rzeszowa, nie tylko Rzeszowa, by pozostać w naszym mieście. Nie mogłem postąpić inaczej jak zrezygnować ze startu do Sejmu i służyć Podkarpaciu, służyć Polsce, a przede wszystkim służyć miastu Rzeszów – w ten sposób Ferenc wyjaśnił powody swoje rezygnacji z kandydowania do Sejmu.

W trakcie konferencji prasowej lider podkarpackich struktur PO poseł Zdzisław Gawlik poinformował, że kandydaci KO do parlamentu z Podkarpacia zostaną zaprezentowani w najbliższy czwartek. Będzie wśród nich m.in. wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński.

Poncyliusz jest byłym politykiem PiS; był wiceministrem gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 2011 roku był przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.