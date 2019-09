- To pokazuje, że ta polityka historyczna, którą prowadzi od czterech lat, czyli mówienia, że wojna i atak na Polskę; Polska była okupywana nie przez nazistów, ale przez Niemców; ta nowomowa, która wykształciła się przez wiele ostatnich lat, gdzie próbowano odnarodowić tę agresję, okupantów - to widać upadło - stwierdził Jacek Sasin w programie "Kropka nad i".

Wicepremier dodał, że "strona niemiecka rzeczywiście przyjmuje naszą narrację mówienia wprost, jak wyglądały tamte fakty".

- Mam nadzieję, że to doniosłe wystąpienie pana prezydenta Steinmeiera zmieni również wszystko to, co dzieje się w narracji medialnej, publicystycznej - podsumował Sasin na antenie TVN24.