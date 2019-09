Wicemarszałek Sejmu wzięła udział w debacie "Kobiety o polityce na trzy tygodnie przed wyborami". Jej uczestniczkami były też przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka. Wszystkie trzy startują do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.

Uczestniczki debaty były m.in. pytane o ich pierwsze decyzje, jeśli KO tworzyłaby rząd po październikowych wyborach do parlamentu.

Najważniejsza sprawa to akt odnowy demokracji. Musimy to zrobić, bo jeżeli myślimy o tym, żeby dalej rozwiązywać kolejne problemy, Polaków, również te drobne, to sprawy fundamentu naszego ustroju rozdziału władzy sądowniczej od ustawodawczej muszą być zagwarantowane. Konstytucja musi być przestrzegana - i co więcej - musi być szanowana, bo inaczej nie da się niczego zmieniać – oświadczyła Kidawa-Błońska.

"Trzeba pozyskać pieniądze na walkę z rakiem"

Zwróciła też uwagę na potrzebę poprawy funkcjonowania służby zdrowia, w szczególności w walce z chorobą nowotworową.

Nie może być tak, że w Polsce – i to są przerażające liczby - rocznie na raka umiera 100 tysięcy ludzi, czyli znika jedno duże miasto, takie jak Kalisz albo Chorzów. I nie musi być tak, jeżeli wprowadzimy odpowiednie standardy leczenia; mamy świetnych lekarzy, którzy wiedzą, jak to robić. Trzeba to inaczej zorganizować, inaczej wydatkować pieniądze. I co najważniejsze: my gwarantujemy, że uzyskamy na ten cel pieniądze unijne z europejskiego programu walki z rakiem – zapewniła kandydatka KO na szefa rządu.

Dodała, że w Polsce na leczenie raka u pacjenta wydaje się 41 euro. W Czechach jest to dwa razy tyle, a w krajach starej Europy trzy razy tyle. Więc my sami bez tego wsparcia z Unii Europejskiej nie będziemy mogli takich standardów wprowadzić – zaznaczyła.

Nowa konstytucja podatkowa

Kidawa-Błońska zapowiedziała także wprowadzenie nowej konstytucji podatkowej. Podatki muszą być proste i czytelne. Ludzie muszą rozumieć, dlaczego jest taki podatek, a nie inny. Nie może być tak, że do prostych zeznań podatkowych dla firm potrzebni są eksperci, ponieważ przepisy są niejasne – mówiła.

Dla mnie priorytetem jest wysadzenie różnych barier w gospodarce. Bardzo prosta decyzja: przywrócenie handlu w niedzielę. Dla mnie to jest bzdura, że my nie możemy w niedzielę kupować, a sprzedawcy sprzedawać. Oczywiście, trzeba zagwarantować prawa pracownikom, żeby mieli te dwie niedziele w miesiącu wolne, ale to jest kwestia prawa pracy – podkreślała z kolei Lubnauer.

"Przyjęcie ustawy o związkach partnerskich to jest nasze zobowiązanie"

Szefowa Nowoczesnej opowiedziała się także za wprowadzeniem związków partnerskich.

Każdy ma prawo do szczęścia. Każdy ma prawo do tego, żeby żyć w bezpiecznej rodzinie, takiej, jaką sobie wybierze. Nasze rozwiązanie musi dać prawo i parom jednopłciowym i dwupłciowym do tego, żeby mogły zawierać związki partnerskie. Żeby mogły mieć informację na temat stanu zdrowia i decydować o tak prostej rzeczy jak pochówek, ale też, żeby mogły na przykład dziedziczyć w I grupie podatkowej. Przyjęcie ustawy o związkach partnerskich to jest nasze zobowiązanie – podkreśliła Katarzyna Lubnauer.

Klimat w centrum uwagi

Barbara Nowacka wskazała z kolei na potrzebę działań dotyczących ochrony klimatu.

W centrum myślenia państwa musi być człowiek, który jest zadbany od pierwszego do ostatniego dnia życia; człowiek, który się czuje bezpieczny i może czuć się zdrowy. I pierwsze działania, jakie powinny być przez nas podjęte to zapobieganie katastrofie klimatycznej. I natychmiast będziemy dążyli do tego, żeby cały Sejm powołał wspólnie ze wszystkimi partiami radę klimatyczną, żeby zacząć zapobiegać nieszczęściu, które czeka nawet nie nas, ale nasze dzieci. One muszą czuć się bezpiecznie - mówiła przedstawicielka Inicjatywy Polskiej.

Rozpoczęte w środę wieczorem Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Jego celem jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Impreza zakończy się w piątek. EFNI organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.