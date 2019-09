PiS przedstawiło też nową stronę internetową "www.DobryCzasDlaFirm.pl", gdzie znajdują się propozycje partii dla przedsiębiorców.

Sobolewski nawiązywał podczas konferencji do słów Schetyny, który w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że PiS "nie opublikował" programu, tylko "zamieścił go w sieci". Schetyna apelował też o opublikowanie programu "w formie książeczki".

Szef komitetu wykonawczego PiS podkreślił, że program partii znajduje się na stronie internetowej i został zaprezentowany podczas konwencji w Lublinie. Tak wygląda program partii politycznej, poważnej partii politycznej, który został wysłany do pana wczoraj. Jeśli ma pan ochotę, wyślemy go też do członków gabinetu cieni - mówił Sobolewski, prezentując zdjęcia z potwierdzenia nadania przesyłki do Schetyny.

Jednocześnie pytamy pana Grzegorza - Grzegorzu, a gdzie jest program KO? Bo to, co przedstawiono niedawno, tej broszury, która liczy 20 czy 30 stron, gdzie na stronie są dwa zdania, a później strona jest pusta, to chyba nie nazwie Grzegorz programem - dodał.