Sobolewski pytany w poniedziałek w TV Republika o kandydatów opozycji na urząd prezydenta powiedział, iż do tej pory uważał, że kandydatura Donalda Tuska na ten urząd jest nieaktualna.

- Ale dzisiaj to się zmieniło z jednego prostego powodu. Według mnie informacja o tym, że 12 grudnia chyba ma być wydana książka (...) Donald Tusk - Szczery, być szczery jak Donald Tusk, to już samo w sobie brzmi groteskowo. Natomiast jest inauguracja książki przewodniczącego Rady Europejskiej i uważam, że to jest wstępna zapowiedź wejścia na ten poziom - jestem, zgłaszam się, chcę kandydować - podkreślił Sobolewski.

Jego zdaniem trudno jest powiedzieć, kto będzie kandydatem opozycji na urząd prezydenta. - Czy będzie to jeden kandydat, czy kilku. Natomiast dzisiaj uważam, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk (...) chyba wrzucił kamyczek do ogródka opozycji i lekko zgłosił się na kandydata - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Książka Tuska zatytułowana "Szczerze", która opowiadać ma m.in. o kulisach europejskiej polityki ukazać ma się 12 grudnia nakładem Wydawnictwa Agora. "Jak mówi obecna władza: uczciwi nie mają się czego obawiać" - napisał b. premier na Twitterze komentując informację zapowiadającą ukazanie się jego książki.