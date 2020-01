Kosiniak-Kamysz pytany przez "Rz", co jego zdaniem rok 2019 zmienił w polskiej polityce odpowiada: Zmienia się układ sił. Nie ma monopolu dwóch partii. To co niektórzy wróżyli na początku 2019 roku, czyli istnienie i przetrwanie tylko dwóch obozów politycznych, nie stało się faktem".

Jak dodał, "wybory parlamentarne zadały kłam tej tezie". Trzy siły polityczne wyszły z nich bardziej wzmocnione, niż dwie największe formacje - podkreślił. Pierwszy wniosek: Polska nie jest biało-czarna, jest miejsce na wiele odcieni. Polityka dwubiegunowa kończy się, chociaż na dobre może się zakończyć dopiero po wyborach prezydenckich, jeśli do II tury wejdzie osoba spoza dwóch głównych sił. Mam zamiar to właśnie zrobić. Wszystko jest na dobrej drodze - mówi lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz na stwierdzenie, iż jest przekonanie, że PSL się wzmocnił w tym roku, również dzięki sojuszowi z Pawłem Kukizem i pytany czy ma pomysł, by to poszerzyć zauważył, że "w polityce nic nie jest dane raz na zawsze". Są partie, których byt nie trwał nawet 12 miesięcy. Wszystko może być ulotne. Jaka jest strategia? Poszerzenie Koalicji Polskiej przy jednoczesnym wzmocnienie sojuszu o którym Pan wspomniał - z Kukiz’15, z UED, ze środowiskiem konserwatystów Marka Biernackiego czy z przedsiębiorcami, rzemieślnikami. Wywiązywanie się ze zobowiązań, które podjęliśmy ale i ściąganie nowych środowisk - zaznaczył.

W 2019 zdobyliśmy przyczółki w miastach, ale w kolejnych latach nie będziemy też odpuszczać terenów wiejskich. Tam rozczarowanie PiS będzie coraz większe z upływem lat. Co więcej, efekty wyborcze programów socjalnych zostały już skonsumowane. Już teraz inaczej patrzy się na program 500 plus i na jego oddziaływanie politycznie. Jest nowa przestrzeń poza wielkimi miastami do zdobywania poparcia. To wyzwanie dla nas na kolejny rok - zapowiada szef PSL.