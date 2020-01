Panie Tusk, jedyne, co pan może zrobić, to poprosić Jarosława Kaczyńskiego, by pozwolił panu wymienić kuwetę dla kota – mówił Joachim Brudziński. Europoseł PiS w ten sposób skomentował noworoczne życzenia byłego premiera.

"Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty" – napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej. Sprawę skomentował Joachim Brudziński mówiąc wprost, że Donald Tusk jest dzisiaj tylko i wyłącznie takim "wredkiem", który funkcjonuje w przestrzeni publicznej starając się szarpać Jarosława Kaczyńskiego za nogawkę. "Uśmiechnij się, Jarosławie". Polityczne życzenia na rok 2020 Zobacz również Panie Tusk, jedyne, co pan może zrobić, to poprosić Jarosława Kaczyńskiego, by pozwolił panu wymienić kuwetę dla kota – dodał w TVP Info.