Według wstępnego harmonogramu obrad wniosek ma być rozpatrywany na plenarnym posiedzeniu Sejmu w czwartek późnym wieczorem.

Wniosek został zaopiniowany negatywnie, stosunkiem głosów 4:2 – poinformował przewodniczący komisji Waldemar Andzel (PiS). Dodał, że Kamiński "odpowiedział na wniosek przedstawiony przez posła Koalicji Obywatelskiej, ustosunkował się do pytań". Muszę ocenić, że dobrze wypełnia obowiązki jako koordynator służb specjalnych – powiedział Andzel.

Wniosek został zaopiniowany, posłowie PiS zgodnie z przewidywaniami zagłosowali przeciw – powiedział z kolei Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, która zgłosiła wniosek.

Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego KO złożyła pod koniec stycznia.

Pod koniec stycznia poseł Marcin Kierwiński, zapowiadając wniosek KO, mówił, że jest on "podsumowaniem pięciu lat szkodnictwa Mariusza Kamińskiego w polskich służbach i dewastowania polskich służb specjalnych poprzez wprowadzanie do nich głębokich patologii".

Z uzasadnienia wniosku Koalicji Obywatelskiej wynika m.in., że to wyraz "sprzeciwu wobec działań i zaniechań" Kamińskiego oraz koordynowanych przez niego służb specjalnych, "w szczególności w zakresie: czynności prowadzonych wobec działalności Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, wykrycia możliwych nieprawidłowości w dysponowaniu środkami pieniężnymi oraz dobrami materialnymi pochodzącymi z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prawdopodobnego funkcjonowania systemu PEGASUS służącego do nieuzasadnionego inwigilowania obywateli, a takle możliwości korzystania ze służb specjalnych do realizacji bieżących celów politycznych".

Po tym gdy posłowie KO zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności wobec Kamińskiego, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oceniał, że opozycja chce przypomnieć o sobie i składa od czasu do czasu wnioski o wotum nieufności dla różnych osób. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z pewnością odpowiednio postąpimy, czyli odrzucimy wniosek - powiedział wówczas Terlecki.

Wniosek o wotum nieufności Kamińskiego został zapowiedziany po styczniowym materiale "Superwizjera" TVN24. W programie tym były agent CBA Tomasz Kaczmarek ("Agent Tomek") oskarżył Kamińskiego (w latach 2006-2009 szefa CBA) o wywieranie przed laty na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi mającej rzekomo należeć do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. We wtorek CBA ujawniło na swych stronach materiały ze śledztwa w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym.