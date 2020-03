Hołownia podkreślił, że swoją kampanię robi w skromnej oprawie i ograniczonymi środkami finansowymi, w przeciwieństwie do innych partyjnych kandydatów na prezydenta. Jak ktoś mnie pyta: nie chciałby pan (prowadzić kampanii) tak jak Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiadam: nie. Nie chciałbym, nawet jak miałbym ich, czyli nasze miliony - zapewnił.

Reklama

Jak podkreślił, "polityka to nie teatr, nie cyrk". To jest nasze życie, to nie działacze mówiący politykowi jakie to jest fajne. To polityk mówiący ludziom ile w nich energii, ile razem możemy zrobić, mówiący, że jest z nich naprawdę dumny - dodał.

Hołownia dodał też: "zostawiłem telewizję, po to żeby zmieniać z wami Polskę". Oni zamiast zmieniać Polskę lansują się teraz na gwiazdy i negocjują z wami kontrakt na następny sezon - ocenił innych kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta. Zapewnił, że startując w wyborach zdecydował się położyć na szali całe swoje życie, bo miał dość poczucia bezsilności i "przyglądania się jak wszystkie partie krok po kroku rozkradają nasze państwo".

Media, samorządy, sądy, nasze wspólne pieniądze, nasze nadzieje, przerabiają na swoje mandaty i stołki - mówił. Ilu z nas widzi, że nie może już spokojnie rozmawiać o polityce z rodziną lub ze znajomymi. To musi się skończyć wojną, a nie ma wojny bez ofiar - przestrzegał.

Według Hołowni, Polskę po obaleniu komunizmu "niszczą i drenują rosnące z wyborów na wybory apetyty partii, którym nie umieliśmy postawić tamy i zatrzymać ich". Rozpuściliśmy ich a oni wleźli nam na głowę, do głowy. Dwadzieścia lat patrzyłam biernie na ten cyrk i nie mogę już więcej - stwierdził kandydat na prezydenta.

W jego ocenie partie "muszą wrócić na swoje miejsce". Państwo powinno być własnością obywateli, a nie łupem dla zmieniających się ekip. Na swoje miejsce musi wrócić Kościół, rząd musi wrócić na swoje miejsce i pozwolić samorządom spokojnie pracować na swoim. To wszystko zwyczajnie trzeba twardą ręką poukładać. Władza ma rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Władza ma przestać traktować Polaków jak głupków - oświadczył Hołownia.

Przypomniał, że PiS idąc po władzę zapowiadał, że po rządach PO wystarczy nie kraść, żeby w Polsce było lepiej. Nawiązując do tego sloganu stwierdził: "Ja dziś powiem: wystarczy nie kłamać. Ja organicznie nie umiem kłamać".