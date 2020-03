Wideo, na którym Krynicka przekonuje, że szpital w Łomży jest "skrajnie nieprzygotowany" na przyjęcie osób z koronawirusem, zamieszczone zostało w niedzielę na Facebooku.

Reklama

Mam nadzieję, że tego zakaźnego nie będzie, bo ten szpital się nie podźwignie. Zakładamy, że ta sytuacja będzie trwała kilka miesięcy, część personelu odejdzie na emerytury, nie zbierzemy ekipy, żeby ten szpital pociągnąć. Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała. Nie ma warunków, personel jest nieprzeszkolony i nawet o tym nie wie – mówi na nagraniu Krynicka.

W grudniu 2019 Krynicka została bez konkursu zatrudniona w macierzystym Szpitalu Wojewódzkim w Łomży na stanowisku kierownika Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych.

Nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, nie ma aparatów, nie ma respiratorów, nie ma pomp i aparatów do mierzenia ciśnienia w takiej ilości, w jakiej powinna być wyposażona sala, gdzie chory leży – dodaje.

Jej zdaniem to "zagrywka polityczna decydentów Białegostoku".

Oni myślą, że oni sobie uratują mieszkańców przed zarazą (…) Mieszkańcy Łomży i okolic zostaną bez opieki medycznej. Tak naprawdę to jest tak, jakbyśmy wysłali żołnierzy z pięściami na czołgi – stwierdza.

O wypowiedź Krynickiej pytany był Jarosław Gowin, wicepremier i członek rządowego zespołu kryzysowego.

Z przykrością muszę powiedzieć, że ta wypowiedź utwierdza mnie w przekonaniu, że pani poseł Krynicka raczej nie powinna być traktowana jako autorytet w sprawach publicznych, nawet w sprawach medycznych. Szpital w Łomży, tak jak 18 pozostałych szpitali, wytypowanych do tego, żeby czasowo w całości być szpitalami zakaźnymi, będzie potraktowany na szczególnych zasadach - powiedział Gowin w TVN 24.

Dopytywany przez Konrada Piaseckiego, czy ma pewność, że zna lepiej sytuację szpitala, niż Krynicka, która jest jego kierowniczką, odpowiedział, że nie.

Ale ma pan pewność, że pan zna lepiej stan tego szpitala, niż ona, która w nim pracuje i obserwuje to z bliska? - dopytywał Konrad Piasecki.

Ja oczywiście takiej wiedzy nie mam, natomiast tę wiedzę mają eksperci NFZ, bo to oni wskazywali 19 wytypowanych szpitali. No i znam plany działań w odniesieniu do tych wytypowanych. Gdzie jak gdzie, ale w tych szpitalach personel medyczny i chorzy będą traktowani na szczególnych zasadach - mówił.